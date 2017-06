"Shades of Blue", il poliziesco con Jennifer Lopez accende l'estate

L'estate di Canale 5 si colora di sfumature di blu con "Shades of Blue", la serie poliziesca con protagonista Jennifer Lopez, in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. La popstar veste i panni di Harlee Santos, una madre single che lavora nella polizia di New York. Gli studi della figlia in una scuola prestigiosa di New York costano però caro, tanto da non poter far quadrare i conti con il semplice stipendio da poliziotta.