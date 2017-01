"Sex Factor", al via il talent che scova le nuove star del porno

L'unica regola è quella di non aver mai partecipato in un film a luci rosse. Tutto il resto è possibile a "Sex Factor", il talent del mondo del porno che sbarcherà in Rete dal 19 maggio presentato dalla pornostar Asa Akira. Sedici concorrenti, otto donne e otto uomini si contendono infatti la coroncina di star dell'hard. In palio c'è un bel gruzzoletto: un milione di dollari, tra contanti e partecipazioni a film.