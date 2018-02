"Sex & The City", Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker: "Sei una ipocrita"

Non c'è modo di fare pace per Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker . Le due dive di " Sex And The City ", infatti, davvero non riescono più a ritrovare l'armonia di un tempo. Dopo la morte del fratello di Samantha, Carrie ha scritto un commento pubblico di condoglianze sotto un post della collega. Che però non ha gradito, rispondendo a sua volta con una frase al vetriolo...

Kim è stata molto dura con l'ormai ex amica. In passato aveva spiegato di non voler partecipare al terzo film della saga non per una questione di soldi come avrebbe fatto intendere la Parker ma perché lo considerava un capitolo chiuso della sua vita. Ora, dopo le morte del fratello, ne approfitta per un mettere un punto definitivo a questa amicizia.

"Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo supporto in questo momento tragico - ha scritto su Instagram - anche mia madre oggi mi ha detto 'quando ti lascerà in pace quella ipocrita?', la tua continua ricerca di contatto è un doloroso promemoria di quanto eri crudele e di quanto lo sei ancora. Lo dico in modo molto chiaro, se non ti è bastato: non sei la mia famiglia, né una mia amica. Per l'ultima volta ti chiedo di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare la tua immagine di bella persona".