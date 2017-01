"Sex and the City", Sarah Jessica Parker indecisa sulla parte a causa dei nudi e del linguaggio spinto

"Mi chiamò il mio agente Kevin Huvane e mi disse che Darren Star (creatore della serie ndr.) mi voleva. Aveva pensato la puntata-pilota per me e mi aveva in mente quando stava scrivendo il copione - ha svelato l'attrice - Lui lo aveva letto e pensava che fosse davvero buono, così mi combinò un incontro".



In quel momento la futura Carrie era contenta della sua carriera e non era convinta che tornare a recitare per la tv fosse una buona idea. Inoltre gli eccessi del copione la spaventavano: "Non ero entusiasta di recitare nuda e usare un linguaggio spinto, ma Kevin continuava a dirmi che era uno show diverso. Che non si era mai visto prima e nessuno aveva mai pensato una parte come quella, così mi consigliò di accettare".



Alla fine la Parker disse di sì, strappando però una clausola sulle scene di nudo; delle quattro protagoniste è infatti l'unica che non si vede mai senza veli.