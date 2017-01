"Sex and the City", Mr Big doveva essere Alec Baldwin

Tutta la famosa serie "Sex and the City" è ruotata intorno all'amore tra Carrie Bradshaw e Mr Big. Sarah Jessica Parker e Chris Noth sono stati i protagonisti indiscussi, anche se l'autore Darren Starr confessa che all'inizio aveva pensato a un altro attore per la parte: Alec Baldwin. In un'intervista a "Entertainment Weekly", infatti, ha raccontato di aver cambiato idea dopo un provino. Chissà come sarebbe stato...