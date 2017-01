"Sex And The City", Kristin Davis contro Trump: "Ho una figlia di colore e sono preoccupata per lei"

L'ala di estrema destra vicina al nuovo presidente Donald Trump preoccupa milioni di americani e tra questi c'è anche l'attrice Kristin Davis, famosa per il ruolo di Charlotte in "Sex And The City". La Davis è mamma di una bimba di colore di cinque anni e ha paura che possa essere vittima di episodi di razzismo. "Mi sto informando a fondo sulla questione perché devo proteggere mia figlia" ha dichiarato in un'intervista radiofonica alla WNYC.