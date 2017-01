"Settimo Cielo", Sarah Goldberg è morta nel sonno

Sembra ci sia una maledizione per il cast di " Settimo Cielo ". Dopo l'accusa a Stephen Collins (interpretava il reverendo Eric Camden ) di pedofilia ecco che arriva una tragica notizia. L'attrice Sarah Goldberg , che prestava il volto a Sarah Glass ossia la moglie del primogenito di casa Camden Matt, è morta a 40 anni nel sonno per un attacco cardiaco.

Sarah Danielle Madison aveva fatto parte del cast di "Settimo Cielo" per quattro stagioni (dalla settima alla decima) e intepretava Sarah Glass la fidanzata e poi moglie del primo figlio dei Camden, Matt. Quest'ultimo poi la sposa anche se ebrea. L'ultima sua apparizione in tv nel ruolo di Colleen Sarkossian per la serie "90210" dal 2009 al 2011.