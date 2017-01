"Settimo Cielo", reunion del cast nel ristorante di Jessica Biel

Un pizzico di " Settimo Cielo " rivive per una serata. Parte del cast della serie tv si è riunito in occasione dell'apertura del nuovo ristorante di proprietà di Jessica Biel, a West Hollywood. Con l'attrice, moglie di Justin Timberlake, anche Catherine Hicks (la mamma della tv Annie Camden) e i "fratelli" Barry Watson (Matt), Mackenzie Rosman (Ruthie) e Beverly Mitchell (Lucy), che ha condiviso una foto ricordo sui social.

"Tanto divertimento nel supportare la nostra Jessica Biel per il suo nuovo ristorante Au Fudge. Amo queste persone come la mia famiglia", ha scritto Beverly Mitchell accanto allo scatto.



Reunion degli attori di "Settimo Cielo", popolare negli Anni Novanta e Duemila, non sono una novità. Solo poche settimane fa Mackenzie Rosman aveva pubblicato uno scatto insieme ad altri due ex membri del cast, George e Geoff Stults, che nel telefilm interpretavano Kevin e Ben Kinkirk, i compagni di Lucy e Mary Camden.