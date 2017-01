"Senza Identità", nuovi amori e segreti su Canale 5

Dopo "Il Segreto" l'amatissima Pepa è pronta a tenere tutti con il fiato sospeso in una nuova intrigante avventura. Megan Montaner è infatti la protagonista di "Senza Identità", la serie tv in sei puntate onda in prima serata su Canale 5 da venerdì 12 dicembre. Sarà infatti Maria Fuentes, giovane madrilega di ottima estrazione sociale che scopre casualmente di non essere figlia biologica dei suoi genitori.