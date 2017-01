"Senza Identità 2", Megan Montaner ha sete di vendetta

Nella prima stagione di "Senza Identità", Maria Fuentes, l'avvocato e informatico interpretato da Megan Montaner, aveva scoperto di non essere figlia biologica dei suoi genitori e aveva iniziato una ricerca delle sue origini in gran segreto.



In questi nuovi episodi metterà in atto la sua vendetta: dopo più di 10 anni di prigionia in Cina tornerà a Madrid dove la sua famiglia la credeva morta in un'esplosione. Tornerà sotto falso nome, indagherà sui suoi familiari e scoprirà che durante la sua assenza molte cose sono cambiate. Maria fingerà di soffrire di amnesia e si farà riaprire di nuovo le porte di casa. Tutto per trovare chi le ha causato tanto dolore e scoprire la verità. Sarà sola e potrà contare solo sull'aiuto di Pablo, che non l'ha mai dimenticata e non hai mai smesso di cercarla.



Prodotta da Diagonal Tv per il canale spagnolo Antenna 3, "Senza Identità" è stato girato tra Madrid e Cadice. "Ci sarà un alto tasso erotico, non esplicito, ma presente. Niente di scabroso", rivela Megan Montaner a Tv Sorrisi e Canzoni, regalando ai fan qualche anticipazione sui suoi progetti futuri.



La Montaner gode di grande popolarità in Italia, grazie al ruolo di Pepa ne "Il Segreto", dove presto tornerà per una breve apparizione: "Sarà solo un flashback e non per dare continuità al personaggio, ma per creare nuove trame. Queste puntate in Spagna sono già andate in onda, in Italia credo che saranno trasmesse intorno a Natale", dice l'attrice, sbarcata a Roma la scorsa settimana per registrare una puntata di "C'è posta per te".



Inoltre, la Montaner sarà presto protagonista di "Task Force 45 - Fuoco Amico" la nuova fiction targata Mediaset in cui recita accanto a Raoul Bova: "Non lo conoscevo e non sapevo fosse un sex symbol – ammette la 28enne attrice – Lavorare con lui è stato bello, un vero lusso".



Quella con Bova non sarà l'ultima fiction in cui vedremo la bella Megan: "Si, c'è altro che bolle in pentola", svela la Montaner.