"Selfie", Simona Ventura chiude con un gran finale

Ha emozionato, fatto sorridere e riflettere. Per "Selfie - Le cose cambiano" è arrivato l'ultimo appuntamento. Venerdì 16 giugno, in prima serata su Canale 5, chiude il factual condotto da Simona Ventura con la partecipazione di Belen Rodriguez. In studio: Stefano De Martino, Bernardo Corradi, Iva Zanicchi, Barbara De Rossi, Alessandra Celentano, Mattia Briga. In giuria: Platinette, Alex Belli, Pamela Camassa, Tina Cipollari e Giampiero Mughini.