"Selfie" saluta: ultima puntata per lo show di Simona Ventura

Tutto è pronto per l'attesissimo appuntamento televisivo con Simona Ventura alla conduzione di Selfie- Le Cose Cambiano. Mercoledì 28 dicembre alle 21.20 su Canale 5, ultima puntata e ultima occasione per aiutare chiunque sia desideroso di cambiare e rinnovare il proprio look o recuperare l'autostima persa.

In studio con Simona, tre coppie di mentori formate da: De Martino- Di Vaio, Ricciarelli -Zaytsev, Celentano-Rugiati. A decretare la coppia di mentori vincitrice della prima stagione di Selfie e a commentare la correttezza dei percorsi di trasformazione una giuria composta da: Tina Cipollari, Aldo Montano, la Marchesa Daniela Del Secco D'aragona, Paola Caruso e Yuri Gordon.



Moltissime le mail o i video-selfie arrivate in redazione. A scrivere sono persone che hanno perso fiducia in se stesse o vivono con difficoltà un difetto fisico o una mancanza. Storie di vita vissuta della gente comune che o a causa di una natura poco generosa o a causa di malattie o incidenti si portano addosso dei segni indelebili. Ci sono anche casi di semplice insoddisfazione: persone che vogliono cambiare qualcosa di sé che magari per gli altri è poca cosa, ma per chi scrive rappresenta un cambiamento fondamentale che senza il programma sarebbe infattibile.

Ed è qui che interviene Selfie-Le cose cambiano, che dopo aver valutato la storia decide se intervenire e come grazie ad un team di medici esperti (psicologi, nutrizionisti, chirurghi e dentisti) coadiuvati da professionisti del look e del beauty (stylist, make-up artist e hair-stylist).