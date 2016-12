"Selfie", è ancora scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Durante la puntata, a fare arrabbiare Tina Cipollari ci sono stati i complimenti sperticati da parte di tutti sulla avvenenza di Gemma, dopo essere stata ringiovanita senza interventi invasivi, tagli o aghi. La Cipollari ha esclamato: "Eri meglio quando eri peggio!"



La tutor Alessandra Celentano ha poi dichiarato di voler risolvere un secondo problema della Galgani: la dentatura. A questo punto Tina ha rinverdito il tema che aveva surriscaldato la diatriba di settimana scorsa Stefano De Martino contro Pamela Prati: le possibilità economiche di Gemma. "Aiutiamo chi davvero ne ha bisogno!" aizzando il pubblico al grido di battaglia "Business!". La dama torinese ha ribattuto che non aveva le possibilità economiche per effettuare l'intervento ai denti. E la mozione della sua acerrima nemica non è passata. Simona Ventura ha confermato le problematiche della sessantaquattrenne e la Celentano ha deciso di darle una mano per risolvere il problema.