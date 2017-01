9 giugno 2015 "Segreti e delitti", Gianluigi Nuzzi: "La gente vuole la verità" Dal 12 giugno torna su Canale 5 lo spin-off di "Quarto Grado", che approfondisce i casi di cronaca nera

Dopo il successo di "Quarto Grado" Gianluca Nuzzi non andrà in vacanza perché, come rivela a Tv Sorrisi e Canzoni, "d'estate uno ha la possibilità di riflettere su cosa gli accade intorno, di informarsi". Dal 12 giugno sarà al timone di "Segreti e delitti", in prima serata su Canale 5, dove insieme ad Alessandra Viero affronterà nuovi scottanti casi di cronaca nera: "Stiamo lavorando a un paio di esclusive. La gente cerca la verità".

Squadra che vince non si cambia e così il team di "Segreti e delitti" sarà lo stesso di "Quarto Grado". Cambia però la collocazione nel palinsesto, con il programma che da Rete 4 si trasferisce sulla rete ammiraglia di Mediaset.



"Il racconto viene valorizzato e c'è una narrazione più legata alla ricostruzione dei casi grazie alle docufiction. Rendiamo i fatti rilevanti più accessibili al grande pubblico - spiega il conduttore - Con la mia squadra stiamo lavorando a un paio di esclusive. Mi auguro di trovare delle chiavi per avvicinarci alla verità. Le gente cerca verità, non cerca la morte".

A districarsi tra indizi e testimonianze Alessandra Viero, affiancata da un team di esperti: "Non ci vogliamo certo sovrapporre agli investigatori, ma cerchiamo di ricostruire l'insieme delle prove che possono avere un'utilità, magari anche per chi indaga".



In studio si seguiranno sia i casi ancora insoluti, ma anche l'attualità più stretta: "Le storie di cronaca appassionano sempre. La gente ha bisogno di verità e il fatto che un giallo resti insoluto viene vissuto come un'ingiustizia.