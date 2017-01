"Secret Millionaire", il viaggio-verità di due milionari che vanno a vivere nel degrado

Italia 1 lancia un nuovo programma-verità. Da giovedì 14 luglio arriva infatti in prima serata "Secret Millionaire" con due puntate. La trasmisisone racconta la straordinaria avventura di due imprenditori di successo che decidono di abbandonare temporaneamente il lusso e gli agi della loro vita quotidiana, per intraprendere un "viaggio interiore" trasferendosi in una zona periferica e degradata della città.