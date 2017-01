"Scomparsa", al via su Canale 5 il mistery dell'estate

A partire dal 3 agosto, ogni mercoledì in prima serata, l’estate in giallo di Canale 5 si arrichisce di una nuova serie mistery. Dalla Francia arriva infatti "Scomparsa", sull'onda lunga di thriller quali "The Killing" e "Broadchurch". Al centro le indagini che si sviluppano dalla sparizione della diciassettenne Léa Morel (Camille Razat), svanita nel nulla durante la Festa della Musica di Lione.