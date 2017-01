"Scherzi a parte" ritorna su Canale 5 con Le Iene e Paolo Bonolis

09:42 - Parte il 12 gennaio in prima serata su Canale 5 la prima delle due puntate di "Le Iene presentano Scherzi a Parte" (la seconda puntata andrà in onda il 19 gennaio). Lo storico programma torna in una versione rivoluzionata, con un binomio esplosivo al timone: Le Iene e Paolo Bonolis. La novità di questa edizione è che ogni singolo aspetto degli scherzi verrà mostrato senza alcun filtro, inclusi gli imprevisti incontrati durante il percorso.

I telespettatori vedranno, per la prima volta, tutte le fasi della realizzazione degli scherzi: ideazione, accordi con i complici, sopralluoghi e attrezzature impiegate. Le vittime sono state osservate per giorni o addirittura per mesi. La sceneggiatura di ogni scherzo è quindi cucita alla perfezione sulle loro peculiarità: debolezze, lati del carattere, abitudini.

Tra le vittime della prima puntata Amadeus e Paolo Brosio. Anche lo studio e la conduzione rappresentano una grande novità. Paolo Bonolis, narratore del programma, più che conduttore, introdurrà ogni scherzo con un monologo, intervenendo per spiegare o anticipare quel che sta per accadere e, infine, accoglierà la vittima in studio.