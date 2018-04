"Scherzi a parte amarcord", Totti vittima di una sexy cameriera

Nel lontano 1997 Francesco Totti era un giovane di soli 21 anni, ma era già un fuori classe tanto da attirare le attenzioni di "Scherzi a parte" che lo scelsero come loro vittima. Per celebrare i 26 anni del celebre programma, lo speciale "Sei su scherzi a parte" ha riproposto lo scherzo di cui è stato vittima Er Pupone.



Totti, in compagnia di due amici complici del programma, entra in un ristorante per un pranzo tranquillo: di certo non si aspetta di incontrare una sexy cameriera, moglie del ristoratore, che non si lascia sfuggire l'opportunità di sedurre il giovane calciatore. Quest'ultimo all'inizio è un po' restio nel contraccambiare le attenzioni della donna sposata, ma tra balletti, provocazioni e battute i due rimangono soli per "reinterpretare" una scena del film cult "Il postino suona sempre due volte". La cameriera riesce a far spogliare Francesco e a mostrare a tutti il suo "bel fisichino". Nel bel mezzo dello spogliarello, però, rientra il marito della donna lasciando di stucco Totti che con molto imbarazzo cerca di scusarsi prima di scoprire di essere stato vittima di uno scherzo a luci rosse.