"Scherzi a Parte" amarcord, quella finta telefonata di Papa Francesco a Paolo Brosio

Tra gli scherzi più memorabili di "Scherzi a Parte" si può sicuramente annoverare quello a Paolo Brosio. Per i 26 anni di storia del noto programma, lo speciale "Sei su Scherzi a Parte" l'ha trasmesso nuovamente. Il giornalista, che ha più volte parlato della sua conversione, nutre una profondissima fede. E cosa c'è di più bello per un fervente credente di ricevere una telefonata da Papa Francesco in persona? Proprio per questo "Scherzi a Parte" ha pensato di simulare una telefonata tra Brosio e il Santo Padre.



L'allora inviato del programma Frank Matano finge di essere un documentarista americano e di voler incontrare Paolo Brosio per un'intervista su Medjugorje. Durante il colloquio, riesce a coinvolgere il giornalista in una conversazione telefonica con un certo don Leonardo, colui che gli passa Papa Francesco "in persona".



Brosio, non appena realizza di essere al telefono con il Pontefice, piange e si emoziona. "Sono felice, le mie sono lacrime di gioia, è un sogno, il regale più bello della mia vita", afferma. Gli autori non sanno come dirgli che si tratta di uno scherzo, lui ha un'illuminazione e lo capisce. Quando realizza che la sua telefonata con il Papa era soltanto una farsa, riflette e poi dice: "Vi invito a smontare tutto e ad andare a casa. Ho la fede e l'entusiasmo di un bambino. Proprio per questo non voglio essere raggirato".