"Scherzi a parte amarcord", Elisabetta Canalis a tu per tu con un fantasma

Sedute spiritiche, fantasmi e demoni: per Elisabetta Canalis non è stato facile affrontare "Scherzi a parte". Per festeggiare i 26 anni di storia del programma, lo speciale "Sei su Scherzi a Parte" ha riproposto lo scherzo di cui è stata vittima l'ex velina. La showgirl, in compagnia di altre quattro donne, comincia a giocare con una specie di tavola ouija, uno strumento usato per comunicare con gli spiriti. Le donne scoprono, però, che il fantasma con cui sono entrate in contatto vuole parlare solo con Elisabetta.



La showgirl, però, si rifiuta e così lo spirito annuncia: "Arrivo". L'ex velina si mostra sempre più impaurita e piangendo chiede aiuto al padrone di casa, appena arrivato. Quest'ultimo, con un colpo di scena, fa perdere conoscenza a tutte le donne tranne che a Elisabetta. Rimasto solo con lei, le confessa: "Sono io lo spirito: voglio la tua anima", e così Elisabetta scappa a gambe levate. Di certo, l'ex velina non avrà dimenticato questo scherzo all'insegna della paura.