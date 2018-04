Barbara d'Urso davanti alle telecamere riesce a gestire qualunque crisi, ma nella vita privata sembra essere invece molto impulsiva. Nello speciale "Sei su scherzi a parte" si può, infatti, vedere una Barbara fuori controllo e in preda alla rabbia che raramente si vede nel piccolo schermo.



La redazione del programma le ha fatto credere che il suo fidanzato del tempo, Sandro Bosi, la tradisse. La conduttrice vede il compagno uscire da una gioielleria con un'altra donna: subito segue i due in macchina fino ad un appartamento. Barbara d'Urso piomba dentro la casa fiondandosi in camera da letto dove l'aspetta una donna in lingerie.



A quel punto la rabbia prende il sopravvento: Barbara inizia a sputare in faccia al suo compagno, a insultare la ragazza e a gridare "Che schifo". Poi qualcuno bussa alla porta, lei apre e una folla di gente le urla: "Sei su scherzi a parte". Passano solo alcuni secondi e la conduttrice ricomincia a sorridere e a riprendere il controllo di sé.