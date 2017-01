"Scene da un matrimonio" torna in tv: al timone sempre Davide Mengacci

Davide Mengacci torna su Retequattro con un cult della tv: a 25 anni dalla prima edizione, in onda nel 1990 su Canale 5, torna " Scene da un matrimonio ". Dal 25 agosto - ogni martedì, alle 21.15, con quattro puntate, in prima serata - Mengacci racconterà il "giorno più bello" di quattro nuove coppie e di altrettante già incontrate in passato, per svelare quanto accaduto da quel sì.

Scene da un matrimonio è andato in onda dal 1990 al 1996, in seconda serata. Tre anni fa il format fu riproposto e riadattato in Nuove Scene da un Matrimonio, ma rispetto alle prime due versioni, Mengacci annuncia alcuni cambiamenti: "Il primo fu lo 'Scene' storico, quello che lanciò un genere – ha detto il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni – Tre anni fa tornai limitandomi a raccontare i momenti più felici dell'evento. Stavolta sono un narratore presente ma non troppo. Ma la vera novità è la seconda parte di ogni puntata, visto che all'epoca il programma durava 24 minuti e stavolta sono 110".



Mengacci incontrerà coppie che hanno partecipato al programma negli Anni Novanta "per scoprire che cosa è stato della loro vita: dalle gioie alle delusioni, dai figli, alle traversie della vita. Per capire come sono invecchiati, calvizie e pancetta compresa, in un continuo confronto di immagini fra passato e presente". I protagonisti di questo viaggio saranno Ilaria e Giorgio, sposati nel 1990, poi Barbara e Graziano, marito e moglie dal 1991, Loretta e Loris e Agnese e William, coppe unitesi in matrimonio nel 1993.



Mengacci promette un nuovo stile di conduzione, "basta prese in giro" e una citazione da Grande Fratello: "Faremo fare un confessionale agli sposi e ai testimoni". Insomma, Scene da un matrimonio torna e si rinnova.



Le nuove coppie saranno i romani Doriana e Stefano, commessa di 34 anni, lei, ambulante di 35 lui; Argentina e Giuseppe di Benevento, wedding planner di 31 anni lei e carabiniere di 35, lui. Poi ancora Angela e Giuseppe da Matera, 32, commessa lei, 35 anni, cameraman lui, e la coppia più giovane composta da i modenesi Vanessa e Luca, 24 anni, impiegata, lei, 30 anni, addetto al soccorso stradale, lui.