"Saranno Isolani": Franco, Dejanira e Valerio i tre finalisti

Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone sono i tre aspiranti naufraghi finalisti di "Saranno Isolani", il pre-reality che anticipa "L’isola dei famosi", in partenza il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. A dare l’annuncio in diretta è stata Barbara d’Urso al termine del suo programma Pomeriggio Cinque.



Solo uno di loro, però, riuscirà ad entrare nella squadra di naufraghi che vivrà sulle spiagge honduregne di Cayo Cochinos. A decidere chi avrà questa fortuna sarà sempre il pubblico attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata del programma.



Nel frattempo, come dichiarato dalla stessa d’Urso in diretta, Deianira, Fraco e Valerio saranno ospiti del suo programma domani pomeriggio dove racconteranno l’esperienza vissuta sulla spiaggia isolata della Maremma Toscana.