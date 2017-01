"Saranno Famosi", reunion in Italia

Una notizia che tutti i fan di "Saranno Famosi" aspettavano da tempo. Ci sarà una reunion del cast della famosa serie tv degli Anni Ottanta e avverrà in Italia. Sette protagonisti di "Fame" infatti torneranno a esibirsi insieme, il 5 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Il ricavato dello spettacolo, scritto appositamente per l'occasione e organizzato da GER Onlus, sarà devoluto in beneficenza.