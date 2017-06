"Sarabanda", finalissima ed elezione del super campione

A "Sarabanda" è arrivato il momento di eleggere il super campione. Finalissima per la trasmissione condotta da Enrico Papi martedì 27 giugno in prima serata su Italia 1. In campo scenderanno i dieci migliori concorrenti, tra campioni storici e sfidanti: "Uomo gatto", "Tiramisù", "Coccinella", "Allegria", "Professora", Marzilio Vegni, Cristian Battistini, Eva Betti, Igor Calvo e Francesco Marrazzo.