Torna la campagna solidale "SMS-SalvaMi Subito", lanciata dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. Se ne parla a Mattino Cinque dove l’onorevole lancia il suo personale appello: "Tutti i cani salvati dai canili sono così affettuosi e ti riempiono la vita di gioia. Non andate a comprarli nei negozi ma andate nei canili. Loro hanno bisogno di essere salvati, di cibo, di cure, di amore".



L’iniziativa ha come suo obiettivo quello di contrastare l’abbandono e il randagismo, ma anche di finanziare il soccorso, la cura e il ricovero degli animali. L’onorevole Brambilla conduce anche la trasmissione "Dalla parte degli animali", su Rete4: "Mi appello al cuore degli italiani affinché diano una casa ai cani abbandonati e ai randagi di tutta Italia". E per chi non può o non vuole adottare uno di questi amici a quattro zampe si possono donare 2 euro inviando un sms da cellulare al numero 45523 oppure 5 euro chiamando da rete fissa.