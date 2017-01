"Runaways", i fumetti Marvel diventano una serie tv negli Usa

Nella storia Nico Minoru, Karolina Dean, Molly Hayes, Chase Stein, Alex Wilder e Gertrude Yorkes si rendono conto che le annuali assemblee dei loro genitori sono in realtà un'occasione d'incontro per malvagi viaggiatori del tempo, maghi, scienziati pazzi, alieni e mutanti. I ragazzi si danno alla fuga e uniscono le forze per sconfiggerli e respingere eventuali altre minacce.



"Abbiamo sempre saputo che la storia di Runaways sarebbe stata perfetta per la tv", dichiara il presidente di Marvel Television Jeph Loeb in un comunicato.