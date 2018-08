"Rosy Abate" sta per tornare, cominciate le riprese della seconda stagione

Lo spin off della serie nata da "Squadra Antimafia - Palermo oggi", dopo aver chiuso i battenti della prima parte il 10 dicembre 2017 con una puntata che ha superato i 5 milioni di telespettatori, è pronta per tornare. La fiction, diretta da Beniamino Catena e prodotta da Pietro Valsecchi per TaodueFilm, vedrà nuove sorprese per Rosy, donna dura, determinata, capace anche di uccidere: una ragazza forte, nata in una famiglia mafiosa di Palermo, con tanta voglia di vendetta.



Da dove ripartirà la seconda stagione? Per ora nessuna indiscrezione è trapelata ma si possono seguire le evoluzioni sul set dai profili social della serie. Al termine della prima stagione avevamo lasciato Rosy Abate pronta a ricominiciare una nuova vita, dopo esser riuscita a trovare il piccolo Leonardino. In seguito però viene arrestata e di nuovo separata dal figlio. Nei nuovi episodi, dopo sei anni passati in carcere, la donna potrà finalmente riabbracciarlo ma si troverà davanti un ragazzo cresciuto e molto diverso da quello che ricordava.