"Rosy Abate", ecco le prime immagini dello spin-off di "Squadra antimafia"

Arrivano le prime anticipazioni via social su quella che sarà la fiction più attese della prossima stagione televisiva Mediaset, “Rosy Abate". Lo spin off, nato da una costola di "Squadra Antimafia", ripoterà sul piccolo schermo la regina di Palemo, la mafiosa siciliana interpretata da Giulia Michelini. Amata dal pubblico per la sua forte personalità e il suo carisma, sarà protagonista da settembre su Canale 5 di cinque puntate ricche di colpi di scena e adrenalina.