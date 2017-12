"Rosy Abate", chiusura record e sequel confermato per la Regina di Palermo

Ascolti record per l'ultima puntata di " Rosy Abate - La serie ", che con il 20,89% (quasi 5,3 milioni di spettatori) ha realizzato l'audience più alta del 2017 tra le fiction Mediaset. Lo sottolinea in una nota Giancarlo Scheri , direttore di Canale 5, che aggiunge: "I telespettatori hanno premiato, per cinque settimane consecutive, un prodotto di qualità dal respiro internazionale e una grande storia, raccontata, interpretata e realizzata magistralmente".

Scheri ha ringraziato il produttore Pietro Valesecchi, l'intera Taodue, il regista Beniamino Catena e "una straordinaria Giulia Michelini e tutta la produzione artistica e produttiva che hanno creduto in questo progetto". La Regina di Palermo tornerà sicuramente a emozionare il suo pubblico, come ha confermato il produttore e amministratore delegato Taodue Valsecchi: "Stiamo già lavorando a una seconda stagione della serie".



"A nome di tutti professionisti della società di produzione e della protagonista Giulia Michelini, vorrei ringraziare tutto il vastissimo pubblico che ci ha seguito con grande passione e fedeltà in queste cinque appassionanti puntate. Siamo in particolare felici di aver raggiunto un'audience pari al 26% di share sul target 15-34 anni" ha aggiunto il produttore.



"Un dato che sommato ai numeri relativi alle interazioni sui social media (ieri siamo arrivati in testa ai trending topic di Twitter) e alle visualizzazioni online delle puntate (oltre mezzo milione per ciascuno dei primi 4 episodi), rendono Rosy Abate una serie unica nel panorama della fiction italiana, grazie a un personaggio imprevedibile e controverso e a un linguaggio televisivo di grande modernità" ha concluso.