"Romeo e Giulietta", la più bella storia d'amore sbarca su Canale 5

E' stata presentata a Roma in conferenza stampa " Romeo e Giulietta ", miniserie tratta dal capolavoro di William Shakespeare e in onda mercoledì 3 e venerdì 5 dicembre su Canale 5 per la regia di Riccardo Donna . Ad interpretare i protagonisti di una delle più belle e tragiche storie d'amore ci sono Alessandra Mastronardi e Martino Rivas . Elena Sofia Ricci è la balia di Giulietta.

Romeo Montecchi (Martiño Rivas) ha vent'anni, il primogenito e il leader della sua casata. Romeo non sembra avere dubbi su quale sia il suo destino, ma dal momento in cui incrocia lo sguardo di quella ragazza mascherata, sarà sicuro di una cosa: per proteggere questo amore sarà pronto a combattere come non aveva mai fatto prima… Romeo e Giulietta sentono fin dal primo istante quanto l'amore così inaspettato e immenso che li ha toccati diventerà la loro forza, una forza che li renderà diversi, che li costringerà a lasciare per sempre alle loro spalle la violenza e il pregiudizio.



Per custodire il loro legame i due giovani innamorati saranno costretti a fronteggiare situazioni immensamente più grandi di loro: l'odio e le gelosie dei propri fratelli, gli agguati nelle strade della città, il dolore per la perdita di Mercuzio (Ken Duken), il migliore amico di Romeo, e di Tebaldo (Tommaso Ramenghi), cugino che Giulietta amava come un fratello...