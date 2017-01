"Romanzo siciliano", Fabrizio Bentivoglio e Claudia Pandolfi nella nuova fiction di Canale 5

Si alza il velo su " Romanzo siciliano ", la nuova fiction di Canale 5 in arrivo nella prima metà di maggio. " Tv Sorrisi e Canzoni " presenta alcune immagini in anteprima e un'intervista doppia ai protagonisti, Fabrizio Bentivoglio e Claudia Pandolfi , per la prima volta insieme in una fiction. "Non ci stancheremo mai di toccare temi come la mafia - dice lei -. Le persone vogliono vedere vincere i buoni. Abbiamo bisogno di essere rassicurati".

I due protagonisti si sono incontrati per la prima volta su un set e Claudia Pandolfi confessa che amava già da spettatrice Bentivoglio: "E mi è piaciuto anccora più scoprire lati del suo carattere che non sospettavo, è un professionista, sobrio e solido". La mafia torna ad essere protagonista ancora una volta in una serie tv. "Come novità che abbiamo introdotto è stato cercare di portare più umanità nei personaggi", dice Bentivoglio, mentre la Pandolfi replica: "Non ci stancheremo mai di toccare questo tema, queste storie appassionano perché le persone amano le gesta eroiche". "Questo tipo di serie serve a ricordarci che siamo circondati dalla mafia, ci conviviamo e resta un problema sanguinoso", spiega l'attore. "Ho sentito recentemente che qualcuno cerca di sminuire il problema ma non si può lasciar passare il messaggio che queste cose non esistano", aggiunge l'attrice di "Ovosodo".