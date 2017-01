"Rocky", 40 anni di "battaglie" memorabili per iniziare il 2016

Mentre Rocky sta per tornare al cinema, Studio Universal festeggia i 40 anni dall'uscita americana del primo film della saga. Il canale di Mediaset Premium proporrà dal 1 gennaio, ogni venerdì, i sei film che hanno come protagonista il pugile interpretato da Sylvester Stallone. Intanto è partito il countdown per il ritorno di Balboa con l'uscita il 14 gennaio di "Creed - Nato per combattere" di Ryan Coogler.