"Rimbocchiamoci le maniche", Sabrina Ferilli fa il pieno di ascolti

Ottimi ascolti per la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli “Rimbocchiamoci le maniche”, leader della prima serata per la quarta settimana consecutiva con 3 milioni e 246mila spettatori e una share del 13.82%. E intanto cresce l'attesa per la puntata conclusiva, in onda mercoledì 26 ottobre 2016. Colpi di scena ed emozioni anche per i migliaia di fan che hanno visto e rivisto la fiction sulla piattaforma Video Mediaset.