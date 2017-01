"Rimbocchiamoci le maniche", arriva il gran finale

Mercoledì 26 ottobre , in prima serata su Canale 5 , ultimo appuntamento con la fiction " Rimbocchiamoci le maniche " Nella puntata conclusiva ci saranno grandi colpi di scena per la vita pubblica e privata di Angela Tusco ( Sabrina Ferilli ) che si troverà a mettere in discussione il suo ruolo di sindaco e a pensare di dare le dimissioni.

Angela dovrà affrontare una decisione difficile, ma il marito Fabio (Sergio Assisi) intreverrà in suo favore per convincere i consiglieri a rinnovare la fiducia alla Sindaca. Per lei si aprirà quindi un nuovo capitolo della sua vita, una nuova fase politica, un'altra possibilità per la fabbrica e una ritrovata armonia familiare con il marito.