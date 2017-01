"Quinta Colonna", Paolo Del Debbio riparte con terrorismo e Cie

Sono i temi d'attualità come terrorismo e Cie al centro di "Quinta Colonna". Lunedì 9 gennaio alle 21.15 su Retequattro torna il talk politico di Paolo Del Debbio. Dopo la pausa per le festività, in primo piano ci sono infatti le polemiche sull'accoglienza dei migranti dopo la rivolta nel campo profughi di Conetta, a Venezia, in seguito al decesso di una ragazza della Costa d'Avorio.