"Quarto Grado" : nel giorno del verdetto, speciale sul delitto di Yara Gambirasio

Una prima serata eccezionale quella che Retequattro dedica lunedì 17 luglio alle 21.15 al delitto di Yara Gambirasio , con l'ultima puntata di "Quarto Grado" (che non è andato in onda venerdì scorso). Nel giorno in cui dovrebbe infatti arrivare la sentenza nel processo di appello, che vede imputato Massimo Giuseppe Bossetti, Gianluigi Nuzzi e Elena Tambini seguiranno la diretta del verdetto.

L'operaio di Mapello è accusato di essere l'autore del delitto di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata senza vita tre mesi dopo. Per i giudici della Corte d'Assise d'appello di Brescia, solo due alternative: arrivare a sentenza o stabilire una rinnovazione del dibattimento, dopo la richiesta dei legali dell'uomo - condannato all'ergastolo in primo grado - di compiere la "superperizia" sul Dna trovato sugli indumenti della vittima. Con diversi inviati presso il tribunale per raccogliere reazioni e testimonianze, molti ospiti che si alterneranno in studio e in collegamento, il programma chiuderà così con una puntata evento che analizza le nuove prove avanzate dagli avvocati di Bossetti e le reazioni dell'accusa in questa seconda fase processuale del caso che più ha diviso l'opinione pubblica negli ultimi anni.



Nel corso della pausa estiva, "Quarto Grado" continuerà ad aggiornare il pubblico sui maggiori casi di cronaca attraverso i suoi profili social. La trasmissione tornerà arricchita in onda da venerdì 8 settembre, in prima serata, su Retequattro.