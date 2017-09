"Quarto Grado", la nuova edizione torna su Rete 4

Dall'8 settembre tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con la nona edizione di "Quarto Grado" , per raccontare i principali fatti di cronaca. Ogni venerdì si discuterà in studio sui casi irrisolti degli ultimi trent'anni con interviste e documenti inediti sui grandi e piccoli "gialli" che hanno appassionato e diviso l’opinione pubblica, con un’attenzione particolare sul punto di vista della vittima.

In ogni puntata saranno presenti diversi ospiti per commentare cold case e attualità e approfondire gli aspetti tecnici, legali, informatici e scientifici dei vari casi.



Gli inviati sono Alessandra Anzolin, Anna Boiardi, Alessandra Borgia, Francesca Carollo, Remo Croci, Martina Maltagliati, Pierangelo Maurizio, Ilaria Mura, Simone Toscano, Giorgio Sturlese Tosi, guidati da Rosa Teruzzi.

A questi si aggiunge Elena Tambini, che nella scorsa stagione aveva sostituito Alessandra Viero durante il suo congedo per la maternità.