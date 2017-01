"Quarto grado", cambio della guardia: con Nuzzi arriva Elena Tambini

Elena Tambini, giornalista professionista laureata in Economia e gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo, è approdata a Mediaset nel 2015 prima impegnata nella squadra di Premium Sport (appassionata di calcio è stata anche arbitro per nove anni), quindi nella redazione della allnews Tgcom24, dove, oltre alle edizioni del tg, conduce il contenitore di approfondimento "Dentro i fatti". Il suo ruolo sarà quello di introdurre le storie di puntata, illustrandone, insieme agli esperti ospiti in studio, gli aspetti tecnici, legali, informatici e scientifici. "Quelle che trattiamo in trasmissione sono storie che hanno avuto una grande rilevanza e attenzione mediatica - spiega -. Gli aspetti scientifici e giuridici sono un risvolto molto interessante che potrò approfondire con la mia partecipazione alla trasmissione. Spesso sono argomenti complessi da spiegare ma che, grazie all'apporto dei nostri esperti, cerchiamo di rendere facilmente comprensibili". Per concludere Elena manda un pensiero alla collega che andrà a sostituire: "Mando un augurio ad Alessandra Viero per questo momento importante della sua vita, in attesa del suo rientro".