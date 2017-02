"Pomeriggio Cinque", Mary saluta con il suo corpo nuovo: "Momento magico"

Ha detto addio a 65 kg. Ora ha fatto il tagliando definitivo sottoponendosi a un'operazione per togliere la pelle in eccesso svuotata dal grasso che aveva perso. L'ex gieffina Mary è una donna nuova che sprizza felicità da ogni poro. Come ha testimoniato a "Pomeriggio Cinque" collegandosi con Barbara D'Urso in diretta dalla sala operatoria poco dopo essersi svegliata dall'anestesia. "E' un momento magico che vale la pena di ricordare" ha detto lei.