"Pomeriggio Cinque", Elena Morali: "Io e Scintilla siamo tornati insieme"

La presunta infatuazione per il modello Marco Ferri , suo compagno di avventura all' Isola dei Famosi , è ormai acqua passata per Elena Morali . Nello studio di "Pomeriggio Cinque" l'ex Pupa non ha degnato di uno sguardo il modello e ha confermato di essere tornata dall'exScintilla : "Stiamo insieme... ufficiosamente". Intanto però l'anello di fidanzamento è di nuovo all'anulare e sui social è apparso uni video in cui si baciano sul divano.

Con l'ex "amico" Marco Ferri, invece è calato il gelo. Il ragazzo, seduto vicino a lei in studio, le ha chiesto spiegazione di tanta freddezza e lei ha replicato seccata: "Non dirmi siamo amici se poi non ti sento mai. Per favore... poi vieni qui a far credere che rimaniamo tutti amici. Adesso deve fare la vittima perché sennò non è contento. Impara a fare l'uomo come qualcun altro e poi puoi parlare".