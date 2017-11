"Pomeriggio Cinque", Daniele Bossari ad un passo dal sì con Filippa?

Per adesso è "al sicuro" nella Casa del Grande Fratello Vip, ma una volta uscito dal reality per Daniele Bossari sarà tempo di nozze con la compagna storica Filippa Lagerback. "Mi sa che mi tocca" ammette lui fintamente sconsolato. A "Pomeriggio Cinque" in onda infatti le immagini della modella e conduttrice svedese al matrimonio deil fratello di Bossari, mentre afferra con sicurezza il bouquet della sposa.