Durante l'estate Giulia ha deliziato i fan con le sue foto senza veli, da sola o insieme ad Andrea. L'ultimo scatto a creare scandalo è stato quello di loro due a letto seminudi. "Secondo me è una foto bellissima. Eravamo in vacanza in montagna e ci siamo svegliati così. Non capisco il motivo di tanto scandalo... è una foto spinta, ma ci sta. Siamo giovani ed eravamo lì in relax sul letto".