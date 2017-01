"Pomeriggio 5", Mary del Gf dopo la maxi dieta: "Ora tolgo la pelle in eccesso"

Dopo aver eliminato 65 kg, ora l'ex gieffina e conduttrice Mary Segneri è pronta a sbarazzarsi anche della pelle in eccesso . Ospite a " Pomeriggio Cinque ", la bella romana ha infatti annunciato che si sottoporrà ad un intervento di chirurgia estetica. "Voglio chiudere il cerchio. Ho perso 65 chili e la pelle in eccesso non posso toglierla in nessun'altra maniera" ha dichiarato Mary "Chiedo quindi aiuto al professor Lorenzetti per questo".

Dopo averla visitata, il medico ha la soluzione adatta per la sua situazione "Dobbiamo fare un lifting circonferenziale, che porti via tutto l'eccesso intorno alla circonfereza, in modo da sollevare anche il gluteo".



La diagnosi non convince però la collega Dvora Ancona, che ritiene l'intervento non adatto ad una donna di 35 anni. Le visioni divergono e in studio si scatena subito la bagarre. Secondo la dottoressa, infatti, eliminare la pelle avrebbe conseguenze su una futura gravidanza. Di tutt'altra opinione Lorenzetti, che dalla sala operatoria difende con forza la sua posizione.