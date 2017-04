"Pomeriggio 5": i pentiti del ritocchino

Melanie Griffith, Robbie Williams, Cameron Diaz, Nicole Kidman, Meg Ryan: a Pomeriggio 5 una lista di chi, dopo essere ricorso alla chirurgia estetica per migliorare rughe e difetti, è corso ai ripari per rimuovere le modifiche. Al bando, quindi, labbra a canotto, zigomi grossi come palline da golf e pelle troppo tirata: ogni ruga, in fondo, ha una storia da raccontare.