"Pequenos Gigantes" al via, Fedez e Gerry Scotti con i bimbi di Belen

Dopo tanta attesa prende il via venerdì 19 febbraio "Pequeños Gigantes" il nuovo talent show di prima serata condotto da Belen Rodriguez su Canale 5 . Protagonisti sono i bambini che mostrano le loro capacità e si esibiscono suddivisi in 5 squadre capitanate da Stefano De Martino , Rudy Zerbi , Kledi Kadiu , Attilio Fontana e Maurizio Zamboni . In giuria Claudio Amendola , Megan Montaner e Francesco Arca .

Ospiti di questa prima puntata Gerry Scotti, che giocherà in studio con i bimbi, e il rapper Fedez che interpreterà con i piccoli la sua hit “Magnifico”. In palio per la vittoria di squadra una borsa di studio per l'intero percorso scolastico compresa l'Università.