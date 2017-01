"Pequeños Gigantes", per il gran finale ci sono gli Stadio

"Pequeños Gigantes" volge al termine. La prima fortunata edizione del talent, condotto da Belen Rodriguez e riservato a bambini e ragazzi, arriva alla finale, in onda stasera, alle 21.10, su Canale 5. Tre squadre a contendersi il premio in palio: una borsa di studio per l'intero percorso scolastico, compresa l'Università. Ospiti dell'ultima puntata, i vincitori del 66mo Festival di Sanremo, gli Stadio.