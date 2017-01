"Pechino Express", Amaurys Perez debutta con una doccia hot

10:25 - Un esordio bollente quello del campione di pallanuoto Amaurys Perez, che è entrato nel cast di "Pechino Express" in coppia con la moglie Angela. Il nuovo viaggiatore è stato subito protagonista di una momento 'hot' e sotto la doccia ha messo in mostra il suo fisico statuario, per la gioia delle telespettatrici. La squadra dei "coniugi" è andata a sostituire quella dei "coreografi" (Alessandra Celentano e Corrado Giordani).