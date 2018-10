"Pappa e Ciccia", Roseanne Barr furiosa per la morte del suo personaggio

La prima puntata di "The Conners", lo spin off di "Pappa e Ciccia ", non è piaciuta a Roseanne Barr. La protagonista della serie tv originale è stata fatta fuori dal cast per una dichiarazione a sfondo razzista e la produzione ha deciso di farla morire anche sul set. Una dipartita tutt'altro che serena: nel primo episodio la famiglia scopre infatti che Roseanne è deceduta per un'overdose di oppiacei.

La diretta interessata non ha accettato di buon grado il suo destino e via Twitter ha replicato: "Non sono morta, str***i!". L'attrice ha poi pubblicato su Facebook un comunicato dai toni più pacati, scritto insieme al suo amico Rabbi Shmuley Boteach, in cui ha spiegato la sua delusione per la sorte del personaggio di Roseanne.



"Auguriamo il meglio per il cast e la produzione di 'The Conners', ma ci dispiace che Abc abbia scelto di uccidere il personaggio di Roseanne" si legge nel comunicato. "Il fatto che questo sia avvenuto con un'overdose di oppiacei ha portato una dimensione cupa e macabra che non era necessaria in una sitcom per famiglie".