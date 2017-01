"Paperissima Sprint", Stef Burns tra chitarra e gag con la moglie

A "Paperissima Sprint" arriva Stef Burns. Il chitarrista americano di Vasco Rossi e marito di Maddalena Corvaglia è infatti l'ospite del varietà di Antonio Ricci in onda tutti i giorni e per tutta l’estate su Canale 5 alle 20.40. Il musicista si esibirà con la chitarra elettrica in una divertente gag insieme a sua moglie, a Vittorio Brumotti e al Gabibbo.